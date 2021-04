Endine Eesti maleproff võitis rohkem kui 400 000 dollarit ja on viimase kahe kuuga teeninud üle miljoni! 

Märkimisväärne on, et Ladva mängis elus teistkordselt OlyBeti pokkeritoas (GG-pokkerivõrgustik) 25 000-dollarilise sisseostuga Super High Rollers turniiri ning võitis selle taas. Turniiripilet võitis ta 2625 dollarit maksvalt kvalifikatsioonilt. Vaid 23-aastasena on ta nüüd teeninud kahe kuuga üle miljon euro.