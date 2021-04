Võrkpall Tartlased üle seitsme aasta kullale tüürinud Alar Rikberg: kui ma haistan, et mängija ei sobi sellesse punti, siis ta siin ei mängi Kaspar Koort , täna 21:45 Jaga: M

MEISTRITE TREENER: Kui aasta tagasi arvas Alar Rikberg, et ta pole peatreeneritööks veel küps, siis nüüd tõdeb mees, et suurem osa toonastest hirmudest osutusid asjatuks ning tal pole põhjust kahetseda, et väljakutse vastu võttis. Foto: Aldo Luud

Kui Tartu Bigbanki võrkpalliklubi mullu suve hakul meeskonna senisele abitreenerile Alar Rikbergile peatreenerikohta pakkus, oli mees pigem kahtleval seisukoha. Ta ise soovinuks jätkata veel ühe aasta abitreenerina, ent nagu toona meediale tunnistas, otsustas klubiga suheldes n-ö kompromissina pakkumise siiski vastu võtta. Kümme kuud hiljem krooniti Bigbank Eesti meistriks ning ambitsioon ei ole väiksem ka Balti liigas, mille veerandfinaalidega eile õhtul alustati.