Jalgpall FOTO | TOHO PELE! Kohtunik küsis mängu järel Haalandilt autogrammi Ohtuleht.ee , täna 10:01

Erling Haaland. Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi Dortmundi Borussia ründestaaril Erling Braut Haalandil jäid teisipäeva õhtul meistrite liiga veerandfinaali avamängus Manchester City vastu väravad löömata, leidis matši rumeenlasest äärekohtunik Octavian Sovre, et tegemist on siiski nii kõva mehega, et ei saa jätta kasutamata võimalust norrakalt mälestuseks autogramm paluda.