Talisport Norrakad on raevus: Veerpalu on Holmenkolleni medali uhke omanik, kuid Johaug ei saaks seda uute reeglite valguses kunagi võita täna 11:34

Andrus Veerpalu 2015. aastal Otepää MK-etapi avamisel. Foto: ALDO LUUD

Norras kütab kirgi trall sealse väärikaima suusaspordiauhinna, Holmenkolleni medali ümber. Seda on välja antud juba aastast 1895 ning lisaks norrakatele on selle pälvinud ka paljud teiste riikide suusasportlased, ent nüüd on medali jagamise reegleid karmistatud ning atleedid, kes olnud pahuksis dopingureeglite rikkumisega, seda auhinda kindlasti ei saa.