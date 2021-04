AMETLIK: aasta teine suure slämmi turniir lükati edasi 

Põhjuseks taaskord koroonaviirus, täpsemalt sellega seotud karmid piirangud Prantsusmaal, mis peaks aga riigi presidendi Emmanuel Marconi sõnul mai keskpaigast leevenduma. See tähendaks ka seda, et aasta teisel suure slämmi turniiril pääseks tribüünidele rohkem pealtvaatajaid – näiteks mullusel turniiril lubati igal päeval tribüünidele maksimaalselt 1000 inimest – ning sestap on korraldajate arvates mõistlik võistluste algus nädala võrra edasi lükata.