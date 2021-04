Soomlasest ralliäss kurdab Eesti koroonapiirangute üle 

Suninen tõi välja, et kui oled karantiinis, tohib käia vaid poes ning kui ettekirjutusi ei järgi, pead arvestama tõsiste karistustega.

"Politsei võib tulla ukse taha kontrollima, kas oled kodus. Olen lugenud, et trahv reeglite rikkumise eest on kuni 9600 eurot. See paneb mõtlema, kas on ikka mõistlik välja minna," rääkis Suninen ja tõdes, et igapäevaste asjade tegemine pole sugugi kerge.

"See on paras väljakutse. Näiteks pean mõtlema, kuidas teen oma jooksuringi – kas jooksen ümber maja või pean leidma mõne muu lahenduse. Või lähen siis poodi joostes, sest see pole keelatud."

M-Spordi piloot Suninen saab osaleda ka paari nädala pärast toimuval Horvaatia MM-rallil, küll mitte WRC-masinaga, vaid Ford Fiesta Rally2 auto roolis.