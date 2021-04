PÕNEV! Eesti ratsutaja on väga lähedal Tokyo olümpiakohale 

See tähendab, et kui keegi 60 võistlejast Jaapanisse ei lähe, pääsevad Tokyos areenile Ellermann ja tema hobune Donna Anna.

Ratsaspordiliit lisas, et kogu tiimi akrediteerimine mängudeks on juba tehtud ning nüüd hoitakse pöidlad pihus, et Ellermanni ja Donna Anna olümpiaunistus täituks.