Esimeseks olümpiaks valmistuv Kristin Kuuba nakatus koroonaviirusega: mul läheb juba vaikselt paremaks! 

Paar päeva kimbutas Kuubat palavik, kadusid nii maitsemeel kui ka lõhnataju. „Esimesed päevad olid kehvad,“ lausub ta täna pärastlõunal otsekoheselt. „Tundub, et nüüd läheb juba vaikselt paremaks. Olen kuulnud ja lugenud, et mõni sportlane ei ole esimesel nädalal üldse voodist püsti saanud. Loodetavasti õnnestub mul sellest olukorrast paremini välja tulla, aga ei taha ära sõnada.“

Suure tõenäosusega nakatus Kuuba koroonaviirusega edukal Poola turniiril. „Olen kuulnud, et paar mängijat jäid veel haigeks, näiteks üks hollandlanna,“ märgib ta. Ja lisab: „Selles mõttes on mul väga hea meel, et võitsin, sain korralikud edetabelipunktid ja olümpiakoht peaks nüüd olema täitsa kindel.“