Legendaarse MM-ralli toimumine on kahtluse all? Latvala: olukord on murettekitav 

Kui 15.-18. juulini sõidetakse Lõuna-Eestis Rally Estonia, siis kolm nädalat varem peaksid WRC-tähed võistlema Keenias. Sealsed korraldajad on seni hoidnud positiivset joont. Kohaliku meedia sõnul on Naivasha hooldusala saanud asfaltkatte ja peagi autoralli MM-sarja võõrustamiseks valmis.

"Meeskond on teinud kõvasti tööd ja hoolitsevad selle eest, et hooldusala oleks valmis võõrustama maailma professionaalseid tiime," ütles võistluste direktor Anthony Gatei Daily Nationi vahendusel.

Hooldusala ja Keenia teede peaproov peaks toimuma paari nädala pärast Aafrika rallisarja etapil. Siiski pole võistluse toimumine kindel, sest Keenias on alates märtsi lõpust spordiüritused keelatud. Safari ralli organisaatorid kinnitasid pressiteates, et riigi valitsus siiski toetab etapi toimumist.

"Pean ütlema, et selline olukord on veidi murettekitav. See pole hea märk, kui riigis jäetakse võistlused ära. Kuid teisest küljest on positiivne, et olukorrale reageeritakse ja soovitakse asjadega tegeleda," ütles Latvala portaalile Rallit.fi.