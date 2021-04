BLOGI | Pärnu sõidab Riiast koju, Rapla alistas kindlalt Ventspilsi 

Ogre kaugvisete protsent on niisamuti 25, kuid nad on võtnud joone tagant kaks korda rohkem viskeid. 33st silmast tervelt 20 on toonud Dargais ja Walker, kelle mõlema arvel on 10 sanga. Tõsi, neist viimane tõi need esimesel kümnel minutil.