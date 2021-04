OTSEBLOGI | Rapla alistas Eesti-Läti liiga veerandfinaalis Ventspilsi. Mida suudab Pärnu? 

Ventspils kogus tänavu Läti tabelipoolel 15 võitu ja kümme kaotust, Rapla saldoks jäi põhihooajal kuraditosin võitu ning 11 kaotust. Lätlaste parimana on Maris Gulbis visanud keskmiselt 16,6 punkt, võtmerollides on veel tagamängija Arturs Ausejs ja USA passiga ääremängija Christopher Coffey, kes juhib tiimi nii lauapallide, vaheltlõigete kui blokkide arvestuses. Rapla suurimaks täheks on viimastel kuudel tõusnud Brandon Childress, kes on visanud keskmiselt 21,7 silma, enam kui kümne sangaga on panustanud ka Saimon Sutt, Roberts Freimanis ja Al-Wajid Aminu.