Rootsi talveralli kolib 700 km põhja poole 

"Aastate jooksul kogunenud ilmaandmete põhjal on seal tõenäoliselt lund. Lisaks sellele on Umea tugevad küljed hotellide mahutavus, teeninduspargi hea asukoht Nolia piirkonnas ja potentsiaal fännihordide kohale meelitamiseks," ütles Rootsi MM-ralli korraldav Glen Olsson.

Organisaatorite samm on mõistetav. Tänavune Rootsi talveralli jäi publikukeelu ja koroonapandeemia pärast ära, mistap WRC-sari sõitis Põhja-Soomes Lapimaal. Sealne etapp sai kiita, sest üle pikkade aastate said tehasetiimid sõita tõeliselt talvistes oludes.

Siiski on samm märgiline, sest Rootsi MM-ralli on kalendris alates 1973. aastast ja seda sõideti varem alati Värmlandi piirkonnas. "Oleme üks väheseid riike, kes on osalenud autorallil MMil algusest peale. Värmlandi pühendumus ja oskusteave on olnud selle töö lahutamatu osa. Kõik korraldajad ja vabatahtlikud võivad olla uhked, et Rootsi säilitas koha kalendris," jätkas Olsson, kelle sõnul soovitakse WRC-sarjale ja rahvusvahelisele autospordi liidule (FIA) tõestada, et tipptasemel etappi suudetakse korraldada ka Umeas.