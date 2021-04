Pöörases hoos Rooba viskas kaks väravat ja aitas JYPi võiduni 

5 : 2 võit oli JYPile hooajal 13. Jyväskylä meeskond hoiab 55 punktiga 15 klubi seas 14. kohta. Kuid märgatavalt vägevam on Rooba hooaeg. Eestlane on visanud 29 väravat, millega on põhjanaabrite kõrgliiga paremuselt teine väravakütt. Temast enamat on suutnud vaid Sebastian Wännsträm, kelle koduklubiks on Pori Ässät.