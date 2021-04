Aivar Pohlak püsib koroonamaailma kiuste positiivne: koduses kõrgliigas tahetakse ära pidada kõik 36 mänguvooru 

Kolmapäeval andis EJL teada, et koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu peetakse esiliigas ja esiliiga B-s esialgsest vähem mänge. „Koroonaviirusest tingitud pausi tõttu mängitakse tänavu Esiliigas ja Esiliiga B-s tavapärase 36 vooru asemel sõltuvalt võistkonnast 30–32 vooru. Muudatust toetasid kõik 20 Esiliiga ja Esiliiga B klubi.

Lisati nii: „Premium liiga jätkub täies mahus, kuigi seonduvalt viiruse leviku ja isolatsioonidega on meeskonnad seni pidanud erineva arvu kohtumisi.“

Viimane väide vastab vägagi tõele, sest kui näiteks Narva Trans ja Tallinna Legion juba ära pidanud neli mängu, siis valitsev Eesti meister Flora pole koduses kõrgliigas veel platsile joosta saanud. Olukorra valguses uuris Soccernet.ee portaal, kuidas on EJLil plaanis Eesti meistriliiga hooaja mängimist lahendada.

Esimeste edasilükkamiste tekkimisel teavitasime klubisid põhimõtetest, mida nende edasilükkamiste juures rakendame: liigamängude tihedus ei suurene s.t üldjuhul peab kahest järjestikusest Premium liiga mängunädalast vähemalt ühel olema vaid üks liigamäng nädala jooksul; jätkame vähemalt esialgu 36-voorulise kalendriga, mis on kõigi klubide esimene eelistus ja vajadusel kärbime hooaega mullu kasutusel olnud praktika järele; ning hooaeg ei pikene kaugemale detsembrikuu esimesest nädalavahetusest ehk siis kohast kuhu ta ulatuks juhul, kui mõni Eesti klubi jõuab UEFA klubisarja alagrupiturniirile.

Kuna Premium Liiga kalender ja hooaeg on seotud Esiliiga kalendriga läbi üleminekumängude ja see omakorda Esiliiga B kalendriga läbi üleminekumängude ja nii edasi, siis ootame praegu selgust Esiliiga ja Esiliiga B hooaja käivitumise osas, peale mida arutame Premium Liiga klubidega hooaja võimalikud erinevad versioonid läbi ja avalikustame kalendri. /.../ Eesmärk on endiselt mängida Premium Liigas täishooaeg ehk 36 vooru, aga nii olukord koroonaviirusega kui klubide euroedu võivad seda plaani korrigeerida.“