Eesti antidopingu vastulause Nabile: juuksekarva analüüs ei ole teaduslikult tõestatud meetod 

Ka Kreischa labori veebilehelt nähtub, et juuksekarva analüüs ei ole kuidagi osa dopingu testimise programmist, vaid on hetkel peamiselt kasutusel anaboolsete steroidide ratsaspordi ja kriminalistika (DNA) valdkonnas.3 Juba esialgse taotluse saamisel konsulteeris antidoping ka Kreischa laboriga selle uuringu põhjendatuse ja usaldusväärsuse osas olukorras, kus juuksekarv eemaldatakse ja saadetakse laborisse analüüsimiseks 3 kuud hiljem peale positiivset dopinguproovi. Labori leidis, et sellisel uuringul puudub usaldusväärsus.

Kõige värskemad Spordi uudised otse sinu postkasti Seega ei vasta tõele H. Nabi esindaja P. Kerese poolt 06.04.21 pressikonverentsil esitatud väited, et juuksekarva analüüsi puhul on tegu hard science’iga. Sellise väljendi all peetakse silmas teaduse seda osa, kus faktid ja teooriad on tõsikindlalt ja täpselt mõõdetud, testitud ja tõendatud – juuksekarva analüüs dopingu testimisel nendele tingimustele ei vasta. Ilma põhjalike kliiniliste katseteta ei ole meetodil letrosooli kui dopingu osas sisuliselt mitte mingit usaldusväärsust. Meetodi valideerimiseks ja usaldusväärsuse tõendamiseks on vaja teha väga põhjaliku metoodika ja piisavalt suure hulga katsealustega uuring. Siiani pole seda tehtud.

S. Errani otsusel põhinev H. Nabi esindaja P. Kerese väide, et CAS tunnustab juuksekarva analüüsi kui teaduslikku meetodit, on vale ja põhjendamata. H. Nabi poolt viidatud S. Errani otsuses on CAS märkinud,4 et asjas tehtud juuste analüüs ja muud analüüsid ei ole usaldusväärseteks tõenditeks. Küsimus ei olnud üldse selles, et analüüs ei olnud tehtud WADA laboris, vaid selles, et see analüüs ei vastanud WADA dopingutestimise protokollile ja muudele tingimustele.

Arvestades lisaks, et käesolev juhtum on seotud 06.01.2021 võetud dopingprooviga, ei pea EADSE peaaegu kolm kuud peale positiivse dopinguproovi võtmist, võimalikuks seostada teostatava juuksekarva analüüsi tulemusi antud juhtumis dopingureeglite võimaliku rikkumisega. Sisuliselt sama oleks olukord, kus võtta praegu uus uriiniproov ja negatiivse tulemuse puhul väita, et see kinnitab dopingureegli rikkumise puudumist. S. Errani asjas oli vahe positiivse dopinguproovi (16.02.2017) ja juukseanalüüsi (28.04.2017) vahel isegi lühem – 2 kuud ja 8 päeva. CAS leidis eksperdiarvamustele tuginedes, et 28.04.2017 teostatud juuksekarva analüüs ei ole usaldusväärne tõend.

Antidopingu organisatsioonid ei tegele ega peagi tegelema dopingujuhtumite uurimise raames teaduslike katsete või nende toetamisega. Dopingureeglite kohaselt on lubatud ainult teaduslikult kinnitatud ja usaldusväärsed tõendid. Juuksekarva analüüs ei ole käesoleva seisuga usaldusväärne vahend dopingu asja asjaolude tuvastamisel. Seda, et tegu oleks teaduslikult tõendatud meetodiga, ei ole kinnitanud ka H. Nabi enda tellitud 25.03.2021 eksperdiarvamuses. Eeltoodust tulenevalt – pole vahet, kas juuksekarva analüüsi tulemus on dopingu suhtes positiivne või negatiivne – see pole dopingujuhtumi menetluses kasutatav usaldusväärsuse puudumise tõttu. Negatiivne juuksekarva proov ei lükka kuidagi ümber positiivset uriiniproovi.

Sportlane võib ise omal algatusel tellida lisaanalüüse (sh juuksekarva analüüsi), esitada need tõendina distsiplinaarkolleegiumile/CAS-ile ja tugineda nendele dopingujuhtumite menetluses, mh EDR artikkel 8.8.2 alusel – tõendite kogumine ei pea toimuma antidopingu organisatsiooni kaudu ja ainult WADA laborites. Seega ei takista ka antidopingu organisatsiooni poolt taotluse rahuldamata jätmine kuidagi H. Nabi õiguste kaitsmist.“

Lisaks pressiteatele esitatud selgituses kirjeldas EADSE oma tänases meediale saadetud kirjas olukorda nii: