FOTOD | Ott Tänak on maalilises Itaalias valmis Horvaatia ralli peaprooviks! 

Horvaatia ralli on MM-sarjas tänavuse hooaja kolmas etapp. Enne seda on liidrikohal Toyota sõitja Kalle Rovanperä, kellel on 39 punkti. Hyundai mehel Thierry Neuville'il on teisena 35 silma, kolmas ja neljas koht kuuluvad Toyotat esindavatele Sebastien Ogier'le (31) ja Elfyn Evansile (31), Tänak on viiendal positsioonil.