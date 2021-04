Rootsi tippsuusataja lõpetab kõigest 24aastasena karjääri 

Rootslane tunnistas, et ta pole praegu tippvormis. Otsus tippspordiga lõpparve teha sündis aga keset hooaega.

"Ma pole kõige paremas seisus, kuid tahan seda nautida. See [lõpetamine] on raske, sest olen spordis niivõrd kaua olnud ja tunnen suusatamise vastu endiselt kirge. Kuid mulle tundub, et otsus on siiski õige. Ma ei taha oma seljaga enam riskida," selgitas ta Rootsi ajalehele Afotnblated.

Thorni suusatajakarjääri parimaks tulemuseks jäi 2019. aastal Seefeldi MMil meeste 15 km distantsil saavutataud 12. koht. 4 x 10 km teatesõidus tuli ta Rootsiga viiendaks.

Ta tunnistas, et tunneb mingil määral ka kergendust, et ei pea enam tippspordiga tegelema.

"Nüüd saan treenida enda heaolu jaoks. Mul pole enam vaja viietunniseid suusatrenne teha. Ilmselt ei lähe ma ka enam rullsuuskadega sõitma, kui väljas sajab. Olen õnnelik ja uhke, et sain Rootsit nii olümpiamängudel, MMil kui ka MK-sarjas esindada," lisas Thorn.