ÜLIVÕIMAS! Karel Tilga täitis suure varuga OM-normi ning tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis viiendaks 

Tilga eesmärgiks on täita Tokyo olümpianorm 8350 punkti. Eestlastest on sellest juba jagu saanud Maicel Uibo (8604) ja Johannes Erm (8445). Kümnevõistluses pääseb OMil igast riigist starti kolm sportlast, ent Eestis on kohataotlejaid palju.

"Ainus variant on olümpianorm ära teha. Väga hea oli endale tõestada, et see on mulle jõukohane,"kirjeldas Tilga kevadel oma meistritiitli toonud seitsmevõistlust ja välishooaja plaane.