Haalandilt autogrammi küsinud kohtunik sai vilistamiskeelu 

Rumeenias otsustati lõpuks midagi ette võtta ja abikohtunikule keeld määrata. Endine peakohtunik, itaallane Roberto Rosetti oli eelnevalt kohtunikebrigaadidele mõista andnud, et mängijatelt autogrammide küsimine on sobimatu tegevus.

"UEFA on pingutanud selle nimel, et teist peetaks sama palju lugu kui mängijatest ning te olete aidanud sellele kaasa, olles sportlikud, korraldusi andvad, austavad ja professionaalsed. Kui te tahate samasugust lugupidamist, siis miks te küsite mängijatelt autogramme või nende särke? Kas nad teilt seda küsivad? See on lihtsalt kõlbmatu, küsimus on väärikuses ja ärge unustage kaameraid UEFA mängudel. Neile ei jää midagi märkamata," vahendas rosetti sõnu Daily Mail.