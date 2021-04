Itaalia ralliportaal: Tänak võib mõelda karjääri lõpetamisele 

Tõsi, portaal peab seda väga ebatõenäoliseks. Kuna valitseva maailmameistri, Toyota piloodi Sebastien Ogier' jaoks jääb tänavune hooaeg teadupoolest viimaseks, on enne järgmist aastat tähelepanu keskpunktis just Tänak. Rallyssimo ajakirjanik Federico Baglini pakub välja mitu võimalust, mis Andrea Adamo hoolealust ees oodata võib.

"Eestlane on üks kogenumaid sõitjaid ning räägitakse, et ta pole hübriidmasinatest kuigi vaimustunud. Ta võib isegi mõelda karjääri lõpetamisele, mis on ebatõenäoline, kuid ehk sõidab ta veel kaks aastat hoopis M-Spordis. Teatavasti on Malcolm Wilson [meeskonna pealik] kuulutanud, et otsib sõitjat, kes on võimelmine tiitlit võitma. Või äkki naaseb ta Toyotasse, kus tal [Tommi] Mäkineniga läbisaamine kunagi ei sujunud, ent [Jari-Matti] Latvala paistab mõjuvat hea muutusena," kirjutatakse portaalis.