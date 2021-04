Nabi advokaat Paul Keres: Eesti Antidoping on Nabi vastu nii vaenulik, sest neil on Seefeldi skandaali pärast kohutav häbi 

Nabi ja tema advokaadi eesmärgiks on praegu tõestada, et keelatud aine letrosool sattus sportlase organismi juhuslikult.

Tema hinnangul on mitu võimalust, kuidas letrosool kergesti inimese organismi sattuda võib.

"Neid jääke võib leiduda igal pool, ka toidus. See võib üle kanduda higi ja kehalise kontaktiga. Toon kaks näidet. Üks on see, kui sportlane andis positiivse proovi selle tagajärjel, kui tema kehasse juhuslikult sattus letrosooli pärast seksi oma poissõbraga. Teine näide on Sara Errani kaasus, kus sattus see toidu kaudu juhuslikult organismi. Talle määrati küll võistluskeeld, aga seal leiti kerget hooletust."

"Sokutamine [Nabi juhtumi puhul] on pigem vähetõenäoline. Aga neid versioone on päris palju. Kui ta käis näiteks inimestega aastavahetusel kohtumas, puutus kokku kellegagi, kellel on näiteks rinnavähk. Piisab sellest, kui ta kallistab. Kui nad suruvad higiste kätega üksteise kätt," selgitas Keres.

Advokaadi arvates suhtub EAD Nabisse vaenulikult just kaks aastat tagasi toimunud dopinguskandaali tõttu.

"Ma arvan, et võib-olla tõepoolest Eesti antidopingul Heiki Nabi kui isiku vastu pole midagi. Tegelikult arvan, et neil on temast kama kaks. Põhjus, miks nad nii vaenulikud Nabi vastu on, võrreldes teiste maailma antidopingu organisatsioonidega, on see, et neil on kohutav häbi Veerpalu ja Seefeldi ja Mati Alaveri asja pärast. Nad üritavad meeleheitlikult maailmale näidata, et oleme tegelikult aus maa. Oluline põhjus, miks esialgne võistluskeeld määrati, oli see, et kaalul on Eesti maine."