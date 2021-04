Konkurent kaitses seksikas ihupesus kaalumisele ilmunud naispoksijat: kui mul oleksid sellised rinnad, siis teeksin sama 

"Ma olen poksija, mitte pesumodell," ütles Courtenay Yahoo vahendusel. "See on tiitlimatš. Ala peaks natukenegi austama."

"Olgem realistlikud. Kui ma riietuksin samamoodi nagu kõik teised, ei huvitaks see kedagi. Ma oleksin üks poksija paljude teiste seas," ütles Bridges intervjuus Sky Sportsile. "Püüan spordile rohkem vaatajaid tuua. Mind võib vabalt kritiseerida, aga kui näeksin tavaline välja, siis seda matši ei toimuks. Inimesed tahavad näha, kas see seksikas ihupesus tüdruk suudab tõesti rusikaid viibutada või on lihtsalt modell."