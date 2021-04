OTSEBLOGI | Kalev/Cramo ja Rapla selgitavad välja Eesti-Läti liiga finalisti 

Kolmandal veerandil oli viivuks Rapla edu juba 28 silma, kuid seejärel hakkas see sulama. Kuigi Ventspils jõudis neljanda veerandi alguses 11 punkti kaugusele, siis Brandon Reginald Childressi vedamisel suutis Rapla edu hoida ning lõpusireeni kõlades olid tablool Eesti satsi võidunumbrid 79 : 69. Rapla parim oligi Childress, kelle arvele jäi lausa 36 punkti (visked platsilt 10/22 ja vabavisked 14/18). Roberts Freimanis sai kirja kaksikduubli, kui lisaks 17 silmale noppis lätlane 14 lauda.