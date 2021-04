Neuville edestas Sanremo rallil Tänakut ka viimasel kiiruskatsel

Tänaku kommentaar sotsiaalmeedias päeva esimesele osale: "Hommik on olnud vihmane, aga tingimused on püsinud ühesugused ja kiiruskatsed on tegelikult päris meeldivad. Meie põhieesmärk on saada Horvaatia MM-ralliks asfalditunnetust ja siiani on kõik läinud plaanipäraselt."