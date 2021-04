Sanremo ralli: ajatrahvi saanud Neuville tõusis jälle Tänaku ette

SS2 (11,70 km) : Tänak läbis avakatse neljast mehest kõige kiiremini, kuid sai kümnesekundilise ajatrahvi valestardi eest. See kukutas ta Thierry Neuville'i ja Pierre-Louis Loubet' järel kolmandaks. Itaallane Massimo Pedretti on kaugel selja taga.

WRC üldseis pärast 1. katset.

WRC üldseis pärast 2. katset.

Tänaku kommentaar sotsiaalmeedias päeva esimesele osale: "Hommik on olnud vihmane, aga tingimused on püsinud ühesugused ja kiiruskatsed on tegelikult päris meeldivad. Meie põhieesmärk on saada Horvaatia MM-ralliks asfalditunnetust ja siiani on kõik läinud plaanipäraselt."