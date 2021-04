Eestlanna võitis Canberra maratoni ja tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis esikümnesse 

See kergitas ta Eesti kõigi aegade edetabelis 9. kohale. Senise tippmargiga 2:54.34 paiknes ta 21. real.

Tänase tulemuse teeb erilisemaks fakt, et tema varbaküüned polnud eelmise aasta lõpus joostud ultramaratonist täielikult taastunud. "Mul on ainult pool varbaküünt alles. Pelgan pisut sokkide jalast võtmist, et näha tekkinud kahju," sõnas ta Canberra Timesile.