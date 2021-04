Sõudmine Rahulolev Taimsoo EM-pronksmedali järel: vere maitse oli suus, aga tuli panna! Kadi Parts , täna 18:31 Jaga: M

Kaspar Taimsoo. Foto: Jörgen Norkroos

Itaalias Vareses toimuval sõudmise EMil teenis täna pronksmedali Eesti nelik koosseisus Jüri-Mikk Udam, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo. Neist viimane sõnas, et rõõmustada tuleb mitme asja üle: et suudeti vähendada ajalist kaotust, on leitud stabiilne koosseis ja täna anti endast kõik.