HEA TÖÖ: Karl Patrick Lauk võitis Rhodose velotuuri kolmanda etapi 

"Sõidu alguses leppisime meeskonnaga kokku, et kui ma tõusud üle elan, siis mängime minu peale. Kuna täna sõideti kokkuvõtte peale, siis üritas Saksa meeskond tervet sõitu kontrollida. Ütlesin tiimile, et tempo on liiga madal ja võiksime ikka ise üritada tõusudel, aga sellel hetkel ma ei teadnud , et see üks tõsunukk nii terav on. Tõusu üleval oli meid 30-40, minu tiimi jaoks oli olukord sobiv, sest meil oli neli meest sees. Tahtsin tiimikale öelda, et anname gaasi, kuna ma olin ainuke sprinter seal ees pundis, meile olukord sobis ja punt oleks võinud sama väikseks jäädagi."