Jüri Jaanson kiitis EM-pronksi võitnud sõudjaid: näha on põhimõtteline valmisolek kuu aja pärast olümpiapääsme lunastamiseks 

Kiidusõnadega polnud kitsi ka sõudelegend Jüri Jaanson, kelle auhinnakapis on kaks olümpiahõbedat ja viis maailmameistrivõistluste medalit.

"Meie sõudeneljaselt tubli EM-pronksine algus hooajale," kirjutas ta sotisaalmeedias. "Mis aga peamine, näha on põhimõtteline valmisolek kuu aja pärast OM-pääsme lunastamiseks. Eesti sõudjad on olümpiatel osalenud 1912., 1968., 1976. ja järjest alates 1988. aasta olümpiast. Järjepidevuse hoidmine on esimene ootus paatkonnalt."