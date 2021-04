Jussi Tupamäki viib noore Eesti jäähokikoondise Poola turniirile 

12. aprilli õhtul kogunevad meeste rahvusesinduse kandidaadid, kes viimati laagri formaadis kohtusid mullu suvel. Kolme päevase laagri vältel keskendutakse peatreener Jussi Tupamäki käe all eesootavaks turniiriks Poolas. Erinevatel põhjustel jäävad sel korral koosseisust eemale mitmed vanemad olijad ja oma debüüdi teeb mitu noort, kes tänavu Eesti meistriliigas mängukogemust said.



Koondiste mänedžer Jüri Rooba: „Sel korral on tegu üsna noore koosseisuga. Ühest küljelt on vanemate olijate puudumine noortele heaks võimaluseks ennast näidata, eriti kaitsemängijatel. Nii mitmelgi välismaal mängival noorel on hooaja jooksul koroonaviiruse tõttu mänguaega vähe kogunenud ja sellest tulenevalt on soov koondist esindada suur. Treeneritetiimil tulebki nüüd parimad võimalikud kombinatsioonid kokku panna ja löögivõimsaima koosseisuga Poola Eestit esindama sõita.“





Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks toimusid IIHF otsusega tänavu vaid top divisjoni maailmameistrivõistlused: ära jäid nii noorte MM alagrupiturniirid, mida võõrustanuks Eesti Tondiraba jäähallis, naiste hokikoondise võimalus suurele areenile naasta III divisjoni turniiril, kui ka I divisjoni B-grupi turniir Poolas Katowices, kus meeste A-koondis osalenuks.