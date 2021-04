Martin Johannson: kehvematest oleme üle, kõvemaid ei hammusta 

Kaotuseta jätkab rumeenlaste kõrgeimas sarjas Bukaresti Dinamo ja esiviisik kipu vaikselt eralduma. 33 punktiga kuuendal kohal oleva Steaua selja taga mahub jälitajate kolmik kahe punkti sisse. Johannson loodab, et Steaua suudab hooaja lõpetada tabeli ülemises pooles.

"Hooaja kestel ikka ootad ja loodad, et saab lõpuks tiimimootori kõik silindrid tööle, aga ei. Meeskonna keskmine tase on võrreldes varasemate aastatega langenud ning peab aktsepteerima, et kuulumegi hetkel tabeli keskele. Kehvematest satsidest oleme ikka üle, kuid kõvemaid pähkleid ei hammusta läbi," tunnistas Johannson.