Üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb võib teha M-Spordi eest tagasituleku WRC sarja 

„Monte pole ainuke. Kui Malcolmil on kedagi vaja - mitte täispikaks hooajaks vaid mõneks ralliks - siis miks mitte? Soome ma ei läheks, aga Türgist on küll head mälestused,“ avaldas Loeb.

Loeb oli 2005. aastal M-Spordiga liitumisele lähedal, külastas isegi võistkonna peakontorit ja testis Ford Focus RS WRC04 rallimasinat. Wilson meenutas Dirtfishile antud kommenteeris vanu aegu ning rõõmustas ka selle üle, et Loeb on vajadusel valmis aitama.

„Toona oli vestlus tõsine. Mul on hea meel, et ta on endiselt huvitatud. Mõistagi on meie prioriteet täiskohaga koosseisu kinnitamine, aga kindlasti pakub see mõtteainet,“ märkis Wilson.