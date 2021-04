TV3 VIDEO | Tarmo Kink dopinguskandaalidest: "Noor Veerpalu, kui sa ikka sõidad 150. koha peale ja panna dopingut ja tulla 149ndaks. Ma ei tea, kas sellel on pointi." 

Kink märkis, et loodab viimase hetkeni, et Nabi siiski on puhas, kuna analüütiline leid oli pigem väike, kuid samas on ta minevikus varemgi pettumusi üle elanud, vahendas TV3 saatelõik "Paneme paika" .

"Väikse riigi jaoks on seda ikka kuradima palju. Kahju, ega siin muud midagi ei oskagi öelda. Igaüks teab ise, mis teeb. Ma saan aru, et profisport on karm, eriti veel Eestis. Võtame laskesuusatajad või kergejõustiklased, sa pead põhimõtteliselt mitte mingi raha eest otsima endale sponsoreid, et teha tippsporti ja võistelda maailma tippudega. Pluss tuleb igasugune press mujalt: meedia ja kõik teised inimesed. See on karm, ma saan aru, aga kas doping on nüüd see lahendus," kommenteeris Kink, aga lisas teravalt. "Noor Veerpalu, kui sa ikka sõidad 150. koha peale ja panna dopingut ja tulla 149ndaks. Ma ei tea, kas sellel on pointi."