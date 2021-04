Jalgpall Meistrite liiga veerandfinaalide korduskohtumiste eel: kellel on suurim šanss rongi alt välja ronida? Oliver Lomp , täna 21:11 Jaga: M

Kas Kylian Mbappe ja Neymar kukutavad tiitlikaitsja Foto: Reuters/Scanpix

Homme ja ülehomme selgitatakse jalgpalli Meistrite liiga poolfinalistid. Üheski veerandfinalis ei jäänud avamäng viiki, seega on selge, et kaotuse saanud meeskonnad peavad kindlasti olema üritavamaks pooleks. Üheski paaris pole seis aga tagaajaja rollis oleva tiimi jaoks lootusetu. Heidame pilgu kõigile neljale paarile ja vaatame, kellel on suurim šanss kaotusseisust välja tulla.