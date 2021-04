Peterburi Zeniit lõi korvpalli Euroliigas kolmanda Hispaania klubi ees play-off-ukse kinni 

Venelaste võit tähendas, et kõige napimalt jäi kaheksa parema hulgast välja Valencia, kes olnuks kolmas Hispaania klubi play-offis.



Nüüd on jõuvahekorrad veidi rohkem balansis, kuna veerandfinaalides on kaks klubi Venemaalt (lisaks Zeniidile ka Moskva CSKA), kaks Hispaaniast (Barcelona ja Madridi Real), kaks Türgist (Istanbuli Fenerbahce ja Istanbuli Anadolu Efes) ning üks Itaaliast (Milano Olimpia) ja üks Saksamaalt (Müncheni Bayern).