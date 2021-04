Veerpalude ja Tammjärve kohtuistungid Austrias lükkuvad muudkui edasi 

Dopingut tarvitanud suusataja Andreas Veerpalu pidanuks ilmuma Innsbrucki regionaalkohtusse möödunud aasta 8. oktoobril, kuid tema kaitsja esitas lühikese ette teatamisega taotluse istungi edasilükkamiseks. Kohus leidis, et see on reisipiirangute tõttu õigustatud.