Koroonaviiruse alistanud volletreener Vahtra: oli minutite küsimus, et oleksin teise ilma läinud 

"Selgus aga, et minu organismile see ei sobinud ja hingamine hoopis sulgus," avaldas ta portaalile Võrkpall24.ee. "See oli minutite küsimus, et oleksin teise ilma läinud. Pildi viskas eest ära, aga õnneks sain kohe vasturavimit, mis mu päästis. Arst oli sel ajal kodustele öelnud, et kardame halvimat, aga loodame parimat. Mind ta sellest infost säästis."