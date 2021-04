Eesti ringrajasõitja pääses Honda tehasemeeskonda 

Programmiga liitumine tähendab, et 18aastane Vahtel on meeskonna ametlik arengusõitja, kes võistleb tänavu JASi ehitatud Honda Civic Type R TCR-ga ALM Motorspordi värvides TCR Italy võistlussarjas.

"TCR Italy sarjas on minu eesmärgiks võit. See ei saa olema lihtne, kuid siht peab olema kõrge ja tean, et JAS Development Driverina saan end parimal võimalikul moel ette valmistada.”

Mattias Vahtel. Foto: Erakogu

Arenguprogrammi Riccardo Incarbone: "Meil on rõõm töötada andeka sõitjaga, kes on juba andnud oma panuse meistrivõistluste võiduga lõppenud hooajale Honda Civic Type R TCR-iga ning kelles on potentsiaali ehitada üles edukas võidusõitjakarjäär. JAS Motorsporti arenguprogrammis saame talle anda võidusõitjale vajalikke teadmisi nii rajal kui rajaväliselt. Meil on hea meel, et oleme Mattiasega seda tööd juba alustanud."