Soome MM-ralli võib nihkuda sügisesse, Tänak poleks sellele vastu 

WRC-sarja tänavune kalender näeb ette, et Soomes sõidetakse kaks korda: veebruaris kihutati seal Rovaniemis talverallit, juuli lõpus ja augusti alguses peaks Jyväskyläs toimuma teine MM-etapp. Mullu jäi see koroonaviiruse tõttu ära ja see asjaolu koos sponsori Neste loobumisega tekitas kohalike korraldajate eelarvesse korraliku augu. Seetõttu tahetakse tänavu pidada Jyväskyläs sõidetav ralli kindlasti publikuga koos, sest see suurendaks oluliselt korraldajate sissetulekut.

Hetkel on WRC-sarja kalender paika pandud nii, et 9.-12. septembril sõidetakse Kreekas, järgmisena 14.-17. oktoobrini Hispaanias. Seega jääb nende kahe ralli vahele piisavalt ruumi, et võiks kihutada ka Jyväskyläs.

Eesti ralliäss Ott Tänak kiitis mõtte heaks. „Ütleksin, et september pole üldse nii halb aeg,“ rääkis Tänak Dirtfishi portaalile. „Mäletan, et olen kunagi Soomes osalenud ühel kohalikul rallil ja see polnud üldse halb.“