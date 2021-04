Lance Armstrongi petusaaga jätkub: kas endine spordisangar on veel suurem kaabakas, kui varem arvati? 

49aastane Armstrong võitis aastatel 1999-2005 Tour de France’i velotuuri ja kirjutas ennast sellega rasvaste tähtedega jalgrattamaailma ajalukku. Paraku polnud see ainuke asi, millega ta silma jäi, sest 2010. aastate alguses tuvastati, et ta oli kasutanud keelatud aineid. Ameeriklane tunnistas seda ise ka tuntud USA saatejuhi Oprah Windrey show’s, kus ta nentis, et tema suured võidud olid vaid „üks suur vale.“

Ta jätkas uute süüdistuste selgitamisega. „Paljud ütlesid mulle, et ma ei uuriks neid lugusid, sest leiaksin end (nende tõestamises) üksinda. Usun, et tema rattal oli mootor. Mul on ikka veel silme ees üks mägine etapp, kus ta jättis kõik enda selja taha. Helistasin selle järel kõikidele ekspertidele, keda ma tundsin, ja isegi nemad ei saanud aru, kuidas selline sooritus juhtuda sai – ka siis, kui ta tarvitas dopingut,“ vahendas Verdy sõnu Marca.