Jalgpall Meistrite liigas selgusid esimesed poolfinalistid! Ohtuleht.ee , täna 23:57

PSG vs Bayern. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Täna ja homme selgitatakse jalgpalli Meistrite liiga poolfinalistid, Õhtuleht hoiab lugejaid kursi otseblogi vahendusel. Täna on kell 22 kava kaks matši: Pariisi Saint-Germain vs Müncheni Bayern ja Londoni Chelsea vs Porto.