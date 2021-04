OTSEBLOGI: kes lunastab Meistrite liigas esimesed poolfinaalpääsmed? PSG vs Bayern ja Chelsea vs Porto! 

Enne mänge:

Kui statistikat vaadata, siis tundub lausa ulme, kuidas ilma oma esiründaja Robert Lewandowskita mänginud Bayern ainult kaks väravat lõi. Bayernil oli kohtumise jooksul koguni 31(!) pealelöögiüritust, millest 12 lendasid raami. Mõne ürituse puhul päästis PSG halvimast väravavaht Keylor Navas, siis jälle väravaraamistik. Ka oli Bayerni meeste sihik veidi paigast. PSG tegi raamidesse vaid viis lööki, ent kolme puhul sahises võrk. Ka nurgalöökide osas oli Bayern prantslastest täielikult üle. Saksamaa meister teenis neid 15, Prantsusmaa meister vaid ühe. PSG peatreener Mauricio Pochettino valis aga Bayerni masinavärgi vastu ainuõige taktika: kui sul on ees nii kiire ründaja nagu Kylian Mbappe, siis tulebki kiirrünnakutele loota ja seda PSG edukalt tegi. Juba visatakse maailma meedias ka nalja selle üle, et Tottenhamist vallandatud argentiinlane viljeleb edukalt tema koha võtnud Jose Mourinho taktikat.

Küll aga annab Bayerni üldine domineerimine esimeses mängus neile kindlasti lootust. Väravavaht Manuel Neuer on juba öelnud, et on oma meeskonna edasipääsus kindel ning peatreener Hans Flick mainis samuti, et loodab Pariisis väikestviisi imet korda saata. Ettevaatlik on ka Pochettino, kes peab saksa klubi maailma parimaks.

„Kõike võib juhtuda. Bayern on hetkel maailma parim tiim. Mul on nende vastu tohutu austus, ent samal ajal oleme oma tugevuste osas enesekindlad ja me teame, et peame minema mängima võidumõtetega,“ sõnas argentiinlane.

Kuna Bayern peab kindlasti olema üritavam pool, siis saab PSG jälle oma tugevusele ehk kiirrünnakutele keskenduda. Kui Mbappel, Neymaril ja teistel on hea päev, läheb Bayerni kaitseliinil maruraskeks. Lisaks on selge, et Lewandowski jääb eemale ka homme.