NBA tiitlisoosiku superstaari hooaeg on vigastuse tõttu suure tõenäosusega läbi 

24aastasel kanadalasel tuvastati vasakus põlves eesmise ristatisideme rebend. Kuigi hetkel pole veel teada, kaua paranemine aega võtab, siis sellist tüüpi vigastute puhul võib eeldada, et mängupaus kujuneb üpriski pikaks.

Murray on sel hooajal visanud keskmiselt 21,2 punkti mängus, mis on tema karjääri parimaks näitajaks. Tõsi, ootused tema suhtes on olnud väga kõrged, sest mullu play-off'is näitas ta oma potentsiaali, visates läänekonverentsi veerandfinaalis Utah Jazzi vastu kahes mängus 50 punkti. Lõpuks jõuti Denveriga konverentsi finaali, kus kaotati viies mängus hilisemale tšempionile Los Angeles Lakersile.