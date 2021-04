100 päeva olümpiamängudeni: ligi kolmveerand Jaapani elanikest soovivad, et spordipidu ära jäetaks 

39,2% küsitlusele vastanutest soovisid, et OM täiesti ära jäetaks ning 32,8% pooldasid selle edasilükkamist, kirjutas Jaapani uudisteagentuur Kyodo News.

24,5% tahab aga, et olümpia korraldadaks plaanipäraselt. Pea kõik vastanutest (92,6%) tõdesid, et nad on koroonaviiruse leviku ja neljanda laine tulemise pärast mures.