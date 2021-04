Neuville leidis viimaks lahenduse teda pikalt vaevanud probleemile 

Pärast Sanremo rallit, kus võideti seitsmest kiiruskatsest kolm ning kokkuvõttes edestati Ott Tänakut ja Martin Järveoja 3,9 sekundiga, leiti helisüsteemi probleemile aga lahendus. Samuti kiitis Neuville kaardilugejat, et too suhtluse parandamiseks Prantsuse keelt õpib.

"Ta võtab iga nädal [keele]tunde ja saab järjest paremaks. Lisaks leidsime pärast Ciocco rallit väga tobedale helisüsteemi probleemile lahenduse. Ning nüüd toimib see hästi. Põhimõtteliselt kasutasin ma vanu kõrvaklappe ning mingil põhjusel ei klappinud need minu kiivriga,"

"Mõistagi tulime siia rohkem testimise eesmärgil, et leida asfaldil rütm. Ning see oli mulle ja Martijnile ka heaks võimaluseks, et [koostööd] parandada ja leida autos tunnetus. Pean tõdema, et meil oli üsna hea päev ning jäime tehtud tööga rahule," selgitas Neuville portaalile DirtFish.