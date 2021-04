Juventuse endine staar kritiseeris Ronaldot: ta peaks klubist lahkuma 

"Ronaldo pole üheski meeskonnas, kus ta mänginud on, olnud liider. Ja temast ei saa kunagi liidrit. Tema isiklik statistika on talle olulisem kui tiimi edu. Cristiano ei vea oma tiimikaaslasi enda järel, ta tahab alati, et nad talle söödaksid, et ta väravaid lüüa saaks. Ta on individuaalselt suurepärane, kuid mitte meeskonnamängijana. Kui vaadata Juventuse tulemusi, siis neil pole koos temaga läinud paremini kui varem. Meistrite liigas on neil läinud isegi kehvemini. Seetõttu tuleks neil koostöö lõpetada," vahendas Mauro sõnu portaal Kickoff.