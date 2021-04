VIDEO | Lätis tulistati surnuks jalgpalliagent 

"Lätis töötavad asja kallal tuhanded inimesed, paljud kutsuti ka puhkuselt tagasi," kinnitas politseijuht Ruks portaali nra.lv vahendusel. Ta rõhutas, et tunnistajaid on juba üle kuulatud, samuti on laekunud erinevaid vihjeid. Töös on ka versioon, et mõrvarid polnud lätlased, vaid välismaalased.