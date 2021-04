Rapla alistas meistriliigas Kalev/TLÜ, selgus veerandfinaalide ajakava 

Ehkki Rapla on Eesti meistriliiga põhihooaja kolmas ja Kalev seitsmes sats, siis esimest poolaega valitsesid külalised, kes võitsid avapoolajal 49 : 42. Veel kolmanda veerandi järel oli tablool viik 64 : 64, kuid viimase kümne minutiga tegi Rapla sotid selgeks ja võitis mängu 96 : 88.

Paf Korvpalli Meistriliiga põhiturniirile tõmmatakse joon alla 17. aprillil. Kõik kohtumised, mis on koroonaviiruse tõttu lükatud kaugemasse tulevikku, jäävad ära ja paremusjärjestus pannakse paika võiduprotsendi alusel. Seega on veerandfinaalpaarid juba paigas, ühes vastasseisus pole tänasega veel selge, kes saab koduväljakueelise, kirjutab basket.ee.

Värskelt Eesti-Läti liiga meistritiitli koju toonud BC Kalev/Cramo on põhihooaja võiduga kindlustanud koha poolfinaalis. Neile tuleb vastane paarist Rakvere Tarvas - TalTech. Mainitud paaris on TalTechil võimalus veel haarata koduväljakueelis. Selleks tuleb neil eesoleval laupäeval võita Pärnut ja loota, et Tarvas jääb alla Raplale.