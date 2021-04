Jaapani kõrge poliitik: Tokyo olümpiamängud võivad ära jääda 

Tokyo olümpia peaks algama 23. juulil, kuid maailma räsiv koroonaviirus on juba enne OMi algust seadnud mängudele pitseri sellega, et kohalikud sugugi ei taha, et üle maailma nende juurde kohale sõidetakse. Nüüd on Deutsche Welle läbi Kyodo uudisteagentuuri vahendanud, et võib-olla polegi kohalikel vaja muret tunda, sest olümpiamänge ei peeta.

Kohaliku maineka poliitiku Toshihiro Nikai sõnu vahendas järgmiselt Kyodo agentuuri ingliskeelne leht: „Kui see muutub võimatuks, siis peame need (olümpiamängud) ära jätma. Mis on olümpiamängude mõte, kui see aitab viirust levitada? Me peame ühel hetkel otsuse langetama.“