TERVENEMISE TEEL | Kirju minevikuga ekstreeneri põhjustatud õnnetuse viieaastane ohver pääses mitme kuu järel haiglast koju  

Veebruari alguses toimus USAs Kansas Citys liiklusõnnetus, kus kohaliku Ameerika jalgpalli meeskonna treener Britt Reid rammis maantee ääres seisnud autosid. Kohaliku politsei informatsiooni järgi seisid autod seal seetõttu, et ühel masinal oli kütus otsa saanud ja edasiliikumiseks kutsus juht abi. Kui Reid oma autoga sündmuspaika jõudis, sõitis ta teisele kahele autole otsa. Sel ajal viibisid masinates ka väikesed lapsed.

Toona veel Kansas City Chiefsi meeskonna treeneritetiimi kuulunud Reid oli sealjuures enda sõnul enne rooliistumist teinud kaks-kolm napsi ning lisaks võtnud Adderalli, mida kirjutati talle välja retseptiravimina. Adderalli näol on tegemist amfetamiinisoolade segust valmistatud preparaadiga.

Üheks Reidi poolt põhjustatud õnnetuse ohvriks oli viieaastane Ariel Young. Kõmu-uudiseid vahendava portaali TMZ andmetel on noor tüdruk viimaks piisavalt terve, et sai koju haiglast, kus tal raviti muude vigastuste hulgas ka koljupõrutust.

Youngi pere teadaanne nende tütre seisundi kohta oli järgmine: „Ariel on nüüdseks kodus taastumas. Loodame, et tema tuttavasse keskkonda viimine aitab tal asju meelde tuletada. Ta teeb endiselt taastusravi, aga praegusel hetkel ei saa ta veel kõndida, rääkida ega süüa nagu normaalne viieaastane laps.“

Kohalik politsei on Reidi põhjustatud õnnetust uurimas. TMZ andmetel võib süüdimõistva otsuse korral meest oodata kuni seitsmeaastane vangistus. Pärast õnnetuse juhtumist lõpetas Kansas City meeskond Reidiga töösuhte.

Reidile polnud veebruarikuus toimunud pahandus sugugi esimene kord seadusega pahuksisse minna. 2007. aastal ähvardas ta liigeldes üht teist autojuhti relvaga ning mõisteti selle eest 8-23 kuuks vangi. Aasta hiljem tunnistas ta, et juhtis autot purjuspäi ning narkojoobes kummalises intsidendis, kui sõitis ühe poe parklas otsa ostukärule. Ta nentis, et oli toona juba poest lahkudes raskustes, et oma sõiduvahend üleüldse üles leida.